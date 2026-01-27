Трамп заявил, что Иран стремится урегулировать споры с США

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Иранские власти выражают заинтересованность в дипломатическом урегулировании споров с США, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Они хотят заключить сделку, я знаю. Они неоднократно связывались с нами, они хотят поговорить", - сказал он в интервью порталу Axios.

При этом Трамп подчеркнул, что стянул к Ирану значительные силы. "Рядом с Ираном у нас есть большая армада. Она больше, чем та, которая была близ Венесуэлы", - заявил американский лидер.

При этом Axios со ссылкой на источники отмечает, что Трамп пока не принял решение об ударах по Ирану. Согласно публикации на этой неделе у президента США намечены соответствующие консультации.