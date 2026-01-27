Поиск

США могут нанести удары по высокопоставленным лицам Ирана уже на этой неделе

США могут нанести удары по высокопоставленным лицам Ирана уже на этой неделе
Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - США планируют нанести точечные удары по высокопоставленным иранским чиновникам и командирам, которых Вашингтон считает ответственными за гибель демонстрантов во время протестов в Иране, сообщает Middle East Eye со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника новостного сайта, удары могут быть нанесены уже на этой неделе. Однако сроки могут измениться, отметил он.

Бывший сотрудник американской разведки сообщил MEE, что, основываясь на разговорах в администрации президента США, можно сделать вывод, что Дональд Трамп не отказался от стремления к "смене режима" в Тегеране.

Ранее Трамп в интервью порталу Axios заявил, что Тегеран заинтересован в дипломатическом урегулировании споров с США. При этом американский лидер подчеркнул, что стянул к Ирану значительные силы.

"Рядом с Ираном у нас есть большая армада. Она больше, чем та, которая была близ Венесуэлы", - сказал Трамп.

В то же время Axios сообщил со ссылкой на источники отмечает, что Трамп пока не принял решение об ударах по Ирану. Согласно публикации, на этой неделе у президента США намечены соответствующие консультации.

Хроника 02 – 27 января 2026 года Протесты в Иране
США Иран чиновники точечные удары
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть Brent подешевела до $65,14 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 27 января

США могут нанести удары по высокопоставленным лицам Ирана уже на этой неделе

 США могут нанести удары по высокопоставленным лицам Ирана уже на этой неделе

Число жертв снежного шторма в США достигло 30 человек

 Число жертв снежного шторма в США достигло 30 человек

Мэр Миннеаполиса заявил, что во вторник часть федеральных агентов покинет город

 Мэр Миннеаполиса заявил, что во вторник часть федеральных агентов покинет город

Трамп сообщил о повышении пошлин для Южной Кореи до 25%

 Трамп сообщил о повышении пошлин для Южной Кореи до 25%

Ближневосточные СМИ пишут, что президент Сирии в среду посетит Россию

В Белом доме назвали переговоры США, РФ и Украины в Абу-Даби историческими

 В Белом доме назвали переговоры США, РФ и Украины в Абу-Даби историческими

Что произошло за день: понедельник, 26 января

В ОАЭ заявили, что не позволят использовать свою территорию для ударов по Ирану
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 59 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 128 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8248 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });