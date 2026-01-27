США могут нанести удары по высокопоставленным лицам Ирана уже на этой неделе

Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - США планируют нанести точечные удары по высокопоставленным иранским чиновникам и командирам, которых Вашингтон считает ответственными за гибель демонстрантов во время протестов в Иране, сообщает Middle East Eye со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника новостного сайта, удары могут быть нанесены уже на этой неделе. Однако сроки могут измениться, отметил он.

Бывший сотрудник американской разведки сообщил MEE, что, основываясь на разговорах в администрации президента США, можно сделать вывод, что Дональд Трамп не отказался от стремления к "смене режима" в Тегеране.

Ранее Трамп в интервью порталу Axios заявил, что Тегеран заинтересован в дипломатическом урегулировании споров с США. При этом американский лидер подчеркнул, что стянул к Ирану значительные силы.

"Рядом с Ираном у нас есть большая армада. Она больше, чем та, которая была близ Венесуэлы", - сказал Трамп.

В то же время Axios сообщил со ссылкой на источники отмечает, что Трамп пока не принял решение об ударах по Ирану. Согласно публикации, на этой неделе у президента США намечены соответствующие консультации.