Число погибших в результате снежной бури в США достигло 45 человек

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - По меньшей мере 45 человек стали жертвами сильной снежной бури и аномальных холодов, охвативших ряд штатов США, сообщает Associated Press со ссылкой на данные местных властей.

Среди погибших - трое детей в Техасе, провалившихся под лёд, а также десять человек, обнаруженных на улицах Нью-Йорка. По данным агентства, инциденты вызвали общественную дискуссию о действиях городской администрации, в частности о мерах, предпринятых мэром Зохраном Мамдани для защиты уязвимых категорий населения.

По состоянию на вечер вторника без электроснабжения оставались более 448 тыс. жилых домов и предприятий, свыше половины отключений зафиксированы в штатах Теннесси и Миссисипи.

Энергетическая компания Entergy предупредила, что в ряде районов, включая Гренаду (штат Миссисипи), восстановление подачи электроэнергии может занять до нескольких дней.

Национальная метеорологическая служба США прогнозирует усиление арктического фронта в восточной части страны в пятницу и субботу. В выходные ожидается новый зимний шторм, а также рекордно низкие температуры на юге, включая Флориду.

"В некоторых районах это может быть самая продолжительная волна холода за последние десятилетия", - сообщили в Центре прогнозирования погоды.

Снегопад в Нью-Йорке

