Ряд стран Европы ужесточил правила судоходства на Балтике и в Северном море

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Группа из 14 европейских стран издала предупреждение, касающееся танкеров так называемых "теневых флотов" на Балтике и в Северном море, поскольку они угрожают безопасности на морях.

"Суда могут ходить под флагом лишь одного государства, должны иметь на борту действительную документацию, в том числе страховую. Суда, которые не будут следовать этим правилам, будут считаться "не имеющими государственной принадлежности", - приводит во вторник Bloomberg выдержку из совместного заявления.

Определение танкеров как судов без государственной принадлежности позволит странам расширить возможности действий против них, отмечает агентство.

Bloomberg подчеркивает, что юридическим обоснованием для этого решения подписавшие стороны назвали Конвенцию ООН по морскому праву.

Балтика Северное море Европа
