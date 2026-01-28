Трамп считает, что Куба близка к коллапсу

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Куба находится на грани коллапса из-за прекращения поставок венесуэльской нефти.

"Куба на грани того, чтобы рухнуть. Эта нация очень близка к коллапсу", - сказал он журналистам перед митингом в Огайо.

Трамп пояснил, что Гавана ранее "получала деньги и нефть из Венесуэлы, но теперь лишилась всего этого".

Также он заверил, что "отлично работает" с нынешними властями Венесуэлы во главе с временным президентом Делси Родригес.

Трамп ранее неоднократно предполагал, что без поддержки Венесуэлы нынешние кубинские власти могут утратить контроль над страной.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что США планируют сменить власть на Кубе до конца года. Администрация президента Дональда Трампа уже находится в поиске людей в правительстве Кубы для смены режима.