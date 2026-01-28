Нетаньяху пообещал Ирану беспрецедентный ответ в случае нападения на Израиль

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду заявил, что Иран получит невиданный ранее ответ, если решит напасть на его страну.

"Если Иран совершит серьезную ошибку, напав на Израиль, мы ответим силой, которой Иран никогда раньше не видел", - сказал Нетаньяху на пресс-конференции.

Говоря о возможных планах США нанести удар по Ирану, премьер-министр Израиля заявил, что Вашингтон сам примет решение на этот счет.

"Я не хочу диктовать президенту Трампу, что он будет или не будет делать", - сказал Нетаньяху.

При этом он отметил, что США и Израиль "полностью информируют" друг друга по Ирану.