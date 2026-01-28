Добыча на Тенгизе будет постепенно увеличиваться в зависимости от условий

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Возобновление добычи на Тенгизе находится на начальном этапе, оператор месторождения работает над созданием условий для ее дальнейшего увеличения, сообщили "Интерфаксу" в "Тенгизшевройле" (ТШО).

"Тенгизшевройл" (ТШО) подтверждает безопасный запуск системы распределения электроэнергии и начальный этап возобновления добычи сырой нефти. ТШО работает над поэтапным увеличением объемов добычи по мере того, как будут позволять условия", - сказано в сообщении.

В ТШО снова заверили, что остаются приверженными "обеспечению безопасной и надежной производственной деятельности".

На месторождении Тенгиз 18 января произошло возгорание трансформаторов, пожар быстро потушили. 19 января "Тенгизшевройл" сообщил, что временно остановил добычу нефти на Тенгизе и Королевском из-за проблем с системами распределения электроэнергии.

Минэнерго Казахстана создало специальную комиссию, в состав которой вошли представители территориального департамента комитета государственного энергетического надзора и контроля, управления энергетики администрации Атырауской области, системного оператора АО "KEGOC" и представители ТОО "Тенгизшевройл".

26 января ТШО возобновил добычу на Королевском месторождении и сообщалось, что "в ближайшее время" планирует восстановить ее на Тенгизе. В среду, 28 января, в кулуарах мажилиса глава Минэнерго Ерлан Аккенженов сообщил, что на Королевском добыча вышла на полную мощность и до конца недели планируется восстановить работу на Тенгизе. По его оценкам, из-за приостановки Казахстан недополучил 900 тысяч тонн.

Запасы нефти на Тенгизе - 3,1 млрд тонн.

Участниками оператора Тенгиза - ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО) являются Chevron (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%).