Поиск

Добыча на Тенгизе будет постепенно увеличиваться в зависимости от условий

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Возобновление добычи на Тенгизе находится на начальном этапе, оператор месторождения работает над созданием условий для ее дальнейшего увеличения, сообщили "Интерфаксу" в "Тенгизшевройле" (ТШО).

"Тенгизшевройл" (ТШО) подтверждает безопасный запуск системы распределения электроэнергии и начальный этап возобновления добычи сырой нефти. ТШО работает над поэтапным увеличением объемов добычи по мере того, как будут позволять условия", - сказано в сообщении.

В ТШО снова заверили, что остаются приверженными "обеспечению безопасной и надежной производственной деятельности".

На месторождении Тенгиз 18 января произошло возгорание трансформаторов, пожар быстро потушили. 19 января "Тенгизшевройл" сообщил, что временно остановил добычу нефти на Тенгизе и Королевском из-за проблем с системами распределения электроэнергии.

Минэнерго Казахстана создало специальную комиссию, в состав которой вошли представители территориального департамента комитета государственного энергетического надзора и контроля, управления энергетики администрации Атырауской области, системного оператора АО "KEGOC" и представители ТОО "Тенгизшевройл".

26 января ТШО возобновил добычу на Королевском месторождении и сообщалось, что "в ближайшее время" планирует восстановить ее на Тенгизе. В среду, 28 января, в кулуарах мажилиса глава Минэнерго Ерлан Аккенженов сообщил, что на Королевском добыча вышла на полную мощность и до конца недели планируется восстановить работу на Тенгизе. По его оценкам, из-за приостановки Казахстан недополучил 900 тысяч тонн.

Запасы нефти на Тенгизе - 3,1 млрд тонн.

Участниками оператора Тенгиза - ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО) являются Chevron (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%).

КазМунайГаз Chevron Казахстан ЛУКОЙЛ Тенгиз Тенгизшевройл Королевское
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС предупредила об ограничении конкуренции при объединении Whoosh и "Юрент"

 ФАС предупредила об ограничении конкуренции при объединении Whoosh и "Юрент"

В ЦБ РФ отметили, что 80% совершаемых мошенниками хищений не превышает 20 тыс. руб.

 В ЦБ РФ отметили, что 80% совершаемых мошенниками хищений не превышает 20 тыс. руб.

"Норникель" констатирует сохранение спроса на никелевую продукцию на новых рынках

 "Норникель" констатирует сохранение спроса на никелевую продукцию на новых рынках

Kia потеряла $2,3 млрд на американских пошлинах в 2025 году

Фьючерсы на золото впервые превысили $5300 за унцию

 Фьючерсы на золото впервые превысили $5300 за унцию

Amazon закроет офлайн-магазины Amazon Fresh и Amazon Go
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8262 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 129 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });