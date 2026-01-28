Поиск

Трамп пригрозил разрушительным ударом по Ирану при отказе Тегерана от сделки

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что американские военные готовы нанести более сокрушительный удар по Ирану, чем летом прошлого года, если Тегеран не достигнет договоренностей с Вашингтоном по своей ядерной программе.

"Я надеюсь, что Иран быстро сядет за стол переговоров и договорится о справедливой сделке - никакого ядерного оружия. Это будет хорошо для всех сторон. Время на исходе. Это действительно имеет первостепенное значение!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Следующая наша атака будет намного хуже. Не допустите, чтобы это произошло вновь", - подчеркнул он.

Накануне Трамп заявил, что армада американских кораблей движется к Ирану, однако подчеркнул, что Вашингтон надеется в итоге достичь договоренности с Тегераном.

26 января сообщалось, что, согласно данным авиационного ресурса Flightradar24, американский авианосец USS Abraham Lincoln, вошедший в минувший понедельник в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) вместе с кораблями боевого охранения, расположился в Аравийском море у побережья Омана.

Между тем, как сообщал телеканал Fox News, ссылаясь на информированный источник, авианосная ударная группа ВМС США в настоящее время пока не может наносить удары по Ирану, ей потребуется несколько дней для достижения полной оперативной боеготовности.

22 июня 2025 года США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе.

США Иран Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Россию

 Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Россию

Kia потеряла $2,3 млрд на американских пошлинах в 2025 году

В США из-за снежной бури погиб 51 человек

 В США из-за снежной бури погиб 51 человек

Отель загорелся на горнолыжном курорте Куршевель

Супругу экс-президента Южной Кореи приговорили к 20 месяцам тюрьмы

 Супругу экс-президента Южной Кореи приговорили к 20 месяцам тюрьмы

Что случилось этой ночью: среда, 28 января

Патрушев прибыл в Оман для консультаций по сотрудничеству в морской сфере

 Патрушев прибыл в Оман для консультаций по сотрудничеству в морской сфере

Число погибших в результате снежной бури в США достигло 45 человек

В Израиле остановили часы, отсчитывавшие время с начала кризиса с заложниками

 В Израиле остановили часы, отсчитывавшие время с начала кризиса с заложниками

К берегам Ирана движется армада кораблей США
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8262 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 129 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });