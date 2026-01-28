Трамп пригрозил разрушительным ударом по Ирану при отказе Тегерана от сделки

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что американские военные готовы нанести более сокрушительный удар по Ирану, чем летом прошлого года, если Тегеран не достигнет договоренностей с Вашингтоном по своей ядерной программе.

"Я надеюсь, что Иран быстро сядет за стол переговоров и договорится о справедливой сделке - никакого ядерного оружия. Это будет хорошо для всех сторон. Время на исходе. Это действительно имеет первостепенное значение!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Следующая наша атака будет намного хуже. Не допустите, чтобы это произошло вновь", - подчеркнул он.

Накануне Трамп заявил, что армада американских кораблей движется к Ирану, однако подчеркнул, что Вашингтон надеется в итоге достичь договоренности с Тегераном.

26 января сообщалось, что, согласно данным авиационного ресурса Flightradar24, американский авианосец USS Abraham Lincoln, вошедший в минувший понедельник в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) вместе с кораблями боевого охранения, расположился в Аравийском море у побережья Омана.

Между тем, как сообщал телеканал Fox News, ссылаясь на информированный источник, авианосная ударная группа ВМС США в настоящее время пока не может наносить удары по Ирану, ей потребуется несколько дней для достижения полной оперативной боеготовности.

22 июня 2025 года США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе.