Литва ограничит ввоз топлива в баках грузовиков, следующих из России и Белоруссии

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Правительство Литвы одобрило новые ограничения для грузовиков, которые въезжают в страну из России или Белоруссии, сообщили литовские СМИ.

Предлагается запретитьа ввоз топлива в топливных баках транспортных средств из России или Белоруссии в объеме, превышающим 200 литров.

Как отмечает литовская таможня, которую цитируют СМИ, "литовские правоохранительные органы выявляют случаи, когда грузовики, пересекающие границу из России или Белоруссии, перевозят излишки топлива, затем нелегально его реализуя. Это является нарушением санкций, введенных Евросоюзом в отношении России и Белоруссии".

По данным таможни, в среднем "ежедневно в Литву въезжает около 200 грузовиков из этих стран, а в месяц - около 7100... Проведенный ранее мониторинг показал, что почти все грузовики из России и Белоруссии въезжают в Литву с полными топливными баками и выезжают из Литвы с почти пустыми".

В таможне подсчитали, что "если с одного грузовика незаконно сливается в среднем 500 литров топлива, это в целом составляет около 100 тысяч литров дизельного топлива в день, что может привести к убыткам государства в размере до 2,2 млн евро налоговых поступлений в месяц (до 26,5 млн евро в год)".

