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Латвия запретит въезд из России и Белоруссии грузовикам с более чем 200 л топлива в баках

Это мера по борьбе с незаконной торговлей импортным топливом

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Служба государственных доходов Латвии сообщила, что с 1 января 2025 года запрещается въезд в страну из государств, не являющихся членами Евросоюза, на коммерческом автомобиле, если объем топлива в его топливных баках превышает 200 литров.

"В настоящее время на коммерческие автотранспортные средства, въезжающие в Латвийскую Республику из третьих стран, не распространяются ограничения на топливо, а все топливо в стандартном топливном баке транспортного средства освобождено от пошлины. С 1 января 2025 года таможенники на пунктах пропуска Латвийской Республики с Россией и Беларусью будут контролировать количество ввозимого коммерческими автотранспортными средствами топлива", - говорится в сообщении.

"Если количество топлива в стандартном топливном баке транспортного средства превышает установленный лимит, перевозчику придется вернуться в страну, из которой коммерческое транспортное средство въехало в Латвийскую Республику", - добавили там.

Сообщается, что "ограничение на импорт топлива из третьих стран установлено для сокращения нарушений, связанных с незаконной торговлей импортным топливом, освобожденным от пошлины в Латвии, и для предотвращения неравенства возможностей между перевозчиками ЕС".

"Существует риск, что часть топлива, которое таким образом легально импортируется, окажется на нелегальном топливном рынке. Установление лимита в 200 литров топлива в стандартных топливных баках коммерческих автотранспортных средств, въезжающих из третьих стран, снижает риски нелегальной торговли топливом", - подчеркнули в латвийской службе.

Евросоюз Латвия Белоруссия
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