В Колумбии при крушении самолета погибли 15 человек

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Колумбии потерпел крушение пассажирский самолет Beechcraft 1900, выполнявший внутренний рейс из Кукуты в Оканью. На борту находились 15 человек, все они погибли, сообщают местные СМИ.

Воздушное судно вылетело из аэропорта Камило Даса и направлялось в аэропорт Агуас-Кларас в муниципалитете Оканья. Последний сигнал с борта был зафиксирован над горной местностью между муниципалитетами Плая-де-Белен и Хакари. Позднее обломки самолета были обнаружены в районе Ла-Плайя-де-Белен.

Самолет принадлежал колумбийской государственной авиакомпании Satena и был арендован чартерным перевозчиком Searca. На борту находились 13 пассажиров и два члена экипажа. Среди погибших - депутат Палаты представителей Конгресса Колумбии Диоген Кинтеро, кандидат в депутаты Карлос Сальседо, а также бывший член муниципального совета города Оканья Хуан Давид Пачеко и его супруга.

"Авиакомпания Satena с глубоким сожалением сообщает, что воздушное судно Beechcraf (...) потерпело крушение, в результате которого погибли 15 человек", - говорится в официальном заявлении перевозчика в соцсети X. Компания выразила соболезнования семьям погибших.

Причины катастрофы пока не установлены. Власти Колумбии начали расследование.

Колумбия Satena
