Посол КНР в РФ выразил опасения по поводу действий США в Гренландии

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Притязания США на Гренландию дестабилизируют обстановку в регионе и идут вразрез с интересами Китая, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на посла КНР в РФ Чжана Ханьхуэя.

"То, что американцы делают - они хотят заблокировать, закрыть все эти каналы, - это не только вопреки нашей воле, нашим интересам, это уже подрывает стабильность и мир во всем мире. Конечно, не только наши страны (КНР и РФ - ИФ) выступают против. Думаю, что в мире очень много государств возражает. Мы должны бороться с такими явлениями. Нам надо вместе работать, чтобы гарантировать безопасность и свободную перевозку наших грузов", - приводит издание слова посла КНР.

Он подчеркнул, что Пекин поддерживает связи с Москвой по вопросу безопасности Северного морского пути (СМП). По его мнению, страны должны выступать с согласованной позицией для защиты общих интересов. РФ признает Гренландию территорией Дании, а притязания США в Кремле назвали экстраординарными с точки зрения международного права, напоминает газета.

"Мы всегда поддерживаем тесные контакты и сотрудничество с Россией по вопросу Северного морского пути. Обеспечивать свободную логистику и бесперебойную перевозку наших грузов через СМП и через другие каналы - это наши права. Так что мы должны категорически защищать наши права. И, конечно, нам надо сотрудничать, согласовать наши позиции, подкрепить и защищать наши позиции и общие интересы", - резюмировал дипломат.

Ранее "Известия" со ссылкой на министерство иностранных дел РФ сообщали, что ситуация вокруг Гренландии в данный момент не влияет на Северный морской путь, при этом Россия в ближайшей перспективе будет взаимодействовать по тематике СМП в первую очередь с азиатскими партнерами.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в последние недели неоднократно заявлял, что намерен добиваться присоединения Гренландии к Штатам, так как считает это важным для нацбезопасности. При этом власти контролирующей Гренландию Дании подчеркивают, что не намерены уступать этот остров. Власти самой Гренландии также заверяют, что возможность стать частью США их не интересует.