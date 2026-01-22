Трамп заявил, что США на переговорах по Гренландии получат все, что хотят

Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Переговоры по Гренландии дадут США карт-бланш в отношении размещения оборонной структуры на острове, сообщил американский президент Дональд Трамп.

"Пока все еще обсуждаются детали, но в целом речь идет о полном доступе", - сказал он в четверг в эфире телеканала Fox News, отметив, в частности, что США получат разрешение на размещение в Гренландии элементов системы противоракетной обороны "Золотой купол".

"Мы получаем все, что хотим", - добавил Трамп.

При этом он предостерег тех, "кто решит пострелять" в Гренландии - "это станет проблемой для самой Гренландии".