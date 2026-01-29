Поиск

Министр торговли Южной Кореи прибыл в США для обсуждения пошлин

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Ким Чон Кван прибыл в Вашингтон для обсуждения с американским коллегой Говардом Латником вопросов торговли на фоне угрозы президента США Дональда Трампа повысить пошлины на южнокорейские товары, сообщает в четверг агентство "Ренхап".

"Насколько я понимаю, они недовольны тем, как продвигается наш внутренний законодательный процесс. Президент Трамп говорил об этом", - заявил Ким Чон Кван журналистам в аэропорту Вашингтона, говоря о недовольстве США темпом ратификации Сеулом торгового соглашения между двумя странами.

Министр заявил, что встретится с Латником в четверг, чтобы найти решение сложившейся ситуации и объяснить позицию Сеула. Он также встретится с министром энергетики США Крисом Райтом и другими официальными лицами для обсуждения сотрудничества в сфере энергетики.

Ранее Трамп выразил недовольство в связи с тем, что Сеул до сих пор не ратифицировал соглашение, согласованное в октябре прошлого года, и пригрозил повышением пошлин.

"Поскольку корейский парламент не ратифицировал наше историческое торговое соглашение, что является их прерогативой, я настоящим повышаю пошлины на южнокорейские автомобили, пиломатериалы, фармацевтическую продукцию и все другие товары, подпадающие под взаимные пошлины, с 15% до 25% ", - написал он в соцсети Truth Social.

