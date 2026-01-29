Швеция и Финляндия предложили ЕС ужесточить санкции против танкеров из РФ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Власти Швеции и Финляндии предложили ЕС ужесточить ограничительные меры в отношении танкеров из России, заявила в четверг глава шведского МИД Мария Мальмер Стенергард.

"Швеция и Финляндия внесли три предложения для нового пакета санкций", - приводит ее слова агентство ЭФЭ.

В частности, по словам главы шведского МИД, Стокгольм и Хельсинки предлагают "ввести полный запрет на оказание услуг любым российским судам, перевозящим энергоносители".

Второе предложение - ввести новые ограничения на российские удобрения. Третье касается новых мер, препятствующих экспорту в РФ люксовых товаров из Европы.

Ранее в Еврокомиссии сообщали, что стараются к 24 февраля 2026 года - очередной годовщине украинского конфликта - завершить подготовку нового санкционного пакета. Как правило, сначала в Брюсселе собирают предложения стран ЕС по ограничительным мерам, а затем - решают, какие из них реально утвердить.