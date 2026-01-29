ЕС собирается принять 20-й пакет антироссийских санкций 24 февраля

Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Евросоюз планирует принять очередной пакет санкций против РФ 24 февраля этого года, обсуждения на тему его содержания все еще идут, заявила в четверг глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Что касается 20-го пакета санкций, мы рассчитываем принять его 24 февраля. В рамках этого процесса страны вносят различные предложения", - сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что работа над санкциями продолжается, пакет ограничительных мер пока не согласован.