Евросоюз расширил санкции против Ирана из-за репрессий против протестующих

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Евросоюз ввел санкции против нескольких физических лиц и организаций из Ирана, сообщил "Официальный журнал ЕС".

В частности, под санкции попали глава Совета национальной безопасности Ирана, министр внутренних дел Эскандар Момени, генеральный прокурор Мохаммад Мовахеди, командующий полицией Маджид Джафари.

Кроме того, санкции затронули ряд представителей региональных юридических и военизированных структур и нескольких организаций, предоставляющих аудиовизуальную информацию и работающих в сфере компьютерных технологий, а также связанных с властями Ирана.

В "Официальном журнале ЕС" отмечается, что санкции введены ввиду причастности этих лиц и структур к "ограничениям, введенным недавно из-за ситуации в Иране".

Ранее в этот день эти санкции анонсировал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

"Мы примем сегодня европейские санкции против ответственных за репрессии в Иране: членов правительства, прокуроров, начальников полицейских подразделений, членов Корпуса стражей исламской революции, ответственных за отключение интернета", - сказал он перед заседанием Совета ЕС на уровне глав МИД.

ЕС заморозит активы более 20 физлиц и юрлиц и запретит им въезд в страны ЕС, отметил Барро.

