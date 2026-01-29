TotalEnergies официально возобновила проект СПГ-завода в Мозамбике

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Глава французской TotalEnergies Патрик Пуянне и президент Мозамбика Даниэль Чапо совместно объявили о полном возобновлении деятельности по проекту Mozambique LNG, сообщила компания.

В ноябре 2025 года консорциум Mozambique LNG уведомил об отмене форс-мажорных обстоятельств, объявленных в 2021 году, и возобновлении проектных работ. "В ходе встречи правительство Мозамбика подтвердило свою приверженность сотрудничеству с Mozambique LNG для поддержки возобновления проектных работ и устранения последствий периода форс-мажорных обстоятельств. В частности, правительство подтвердило все принятые меры по обеспечению безопасности и продолжению сотрудничества с Руандой", - говорится в сообщении.

Строительные работы на площадке Афунги возобновились как на шельфе, так и на суше. В настоящее время мобилизовано более 4 тыс. рабочих, из которых более 3 тыс. - граждане Мозамбика. Запуск первого СПГ ожидается в 2029 году, поскольку в настоящее время проект выполнен на 40% - почти все работы по проектированию и закупке основного оборудования были завершены в период форс-мажорных обстоятельств.

Компания не указывает мощность завода. Согласно проекту, инициированному в 2020 году, его мощность должна была составить 13,1 млн т в год (двумя линиями), предполагаемая стоимость - $20 млрд. В октябре Пуянне подтверждал оценку стоимости.

Mozambique LNG - совместное предприятие, состоящее из TotalEnergies (26,5%, оператор), Mitsui (20%), ENH Rovuma Área Um (15%), ONGC Videsh (10%), Beas Rovuma Energy Mozambique (10%), BPRL Ventures Mozambique (10%) и PTTEP (8,5%).