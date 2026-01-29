Поиск

TotalEnergies официально возобновила проект СПГ-завода в Мозамбике

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Глава французской TotalEnergies Патрик Пуянне и президент Мозамбика Даниэль Чапо совместно объявили о полном возобновлении деятельности по проекту Mozambique LNG, сообщила компания.

В ноябре 2025 года консорциум Mozambique LNG уведомил об отмене форс-мажорных обстоятельств, объявленных в 2021 году, и возобновлении проектных работ. "В ходе встречи правительство Мозамбика подтвердило свою приверженность сотрудничеству с Mozambique LNG для поддержки возобновления проектных работ и устранения последствий периода форс-мажорных обстоятельств. В частности, правительство подтвердило все принятые меры по обеспечению безопасности и продолжению сотрудничества с Руандой", - говорится в сообщении.

Строительные работы на площадке Афунги возобновились как на шельфе, так и на суше. В настоящее время мобилизовано более 4 тыс. рабочих, из которых более 3 тыс. - граждане Мозамбика. Запуск первого СПГ ожидается в 2029 году, поскольку в настоящее время проект выполнен на 40% - почти все работы по проектированию и закупке основного оборудования были завершены в период форс-мажорных обстоятельств.

Компания не указывает мощность завода. Согласно проекту, инициированному в 2020 году, его мощность должна была составить 13,1 млн т в год (двумя линиями), предполагаемая стоимость - $20 млрд. В октябре Пуянне подтверждал оценку стоимости.

Mozambique LNG - совместное предприятие, состоящее из TotalEnergies (26,5%, оператор), Mitsui (20%), ENH Rovuma Área Um (15%), ONGC Videsh (10%), Beas Rovuma Energy Mozambique (10%), BPRL Ventures Mozambique (10%) и PTTEP (8,5%).

TotalEnergies Мозамбик
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС ввел санкции в отношении российских журналистов и деятелей культуры

 ЕС ввел санкции в отношении российских журналистов и деятелей культуры

OpenAI ведет переговоры о привлечении около $40 млрд от Nvidia, Microsoft и Amazon

 OpenAI ведет переговоры о привлечении около $40 млрд от Nvidia, Microsoft и Amazon

"Росатом" предложил ОАЭ проекты строительства АЭС большой и малой мощности

ЕС примет санкции против Ирана в связи с подавлением протестов

Суверенный фонд Норвегии получил $247 млрд дохода в 2025 году

 Суверенный фонд Норвегии получил $247 млрд дохода в 2025 году

ВС Польши заметили в воздушном пространстве страны воздушные шары из Белоруссии

 ВС Польши заметили в воздушном пространстве страны воздушные шары из Белоруссии

Глава МИД Франции сообщил о продолжении работы ЕС над пакетом санкций против РФ

Brent подорожала на геополитических рисках до $69,29 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 29 января

Tesla откажется от Model S и X ради производства человекоподобных роботов

 Tesla откажется от Model S и X ради производства человекоподобных роботов
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8271 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 64 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });