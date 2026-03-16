Стармер обсудил с Трампом и Карни ситуацию в Ормузском проливе

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в телефонных беседах с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Канады Марком Карни обсудил ситуацию с судоходством в Ормузском проливе, сообщили в канцелярии британского премьера.

Стармер и Трамп "обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке и важность открытия Ормузского пролива для прекращения дестабилизации мирового судоходства, приводящей к повсеместному росту издержек", говорится в релизе.

Согласно сообщению о беседе Стармера и Карни, британский и канадский премьеры обсудили Ближний Восток и влияние "продолжающегося перекрытия Ормузского пролива на международное судоходство", договорившись продолжить обсуждение конфликта в регионе в ходе их предстоящей встречи.

Ранее Трамп заявил, что власти нескольких стран выразили согласие участвовать в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе.

"Они не просто согласились, но считают, что это отличная идея", - сказал он в интервью NBC News, не уточнив, о каких странах идет речь.

Между тем газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на американских чиновников, что администрация Трампа планирует уже на этой неделе объявить, что ряд стран договорились сформировать коалицию для сопровождения судов в Ормузском проливе.

Как отмечалось в публикации, все еще обсуждается, начнутся ли эти операции до или после окончания боевых действий. При этом публично многие страны не дают однозначного ответа о готовности к подобной миссии по сопровождению до прекращения острой фазы, учитывая сопутствующие риски.

При этом в воскресенье глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что власти Ирана контактируют с некоторыми странами по вопросу безопасного использования Ормузского пролива.

"Я не могу вам сказать, что это за страны, однако ряд государств действительно связались с нами. Они хотят, чтобы их суда безопасно передвигались по Ормузскому проливу", - сказал Аракчи в интервью телеканалу CBS.

По его словам, вопрос о допуске судов той или иной страны находится в ведении ВС Ирана. Министр отметил, что за последние дни некоторые суда получали возможность проследовать через пролив. Он вновь заверил, что Тегеран полностью не перекрывал пролив: из-за боевых действий сами суда опасаются сейчас передвигаться по данному маршруту.

Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном, считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Через пролив проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа.

Хроника 28 февраля – 16 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
