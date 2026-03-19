Главы МИД 12 арабских и исламских стран призвали Иран прекратить атаки

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел 12 арабских и исламских государств призвали Иран прекратить свои атаки в совместном заявлении, опубликованном в четверг после их встречи в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

В заявлении осуждаются "преднамеренные атаки Ирана с использованием баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов, которые были нацелены на жилые районы и гражданскую инфраструктуру, включая нефтяные объекты, опреснительные установки, аэропорты, жилые здания и дипломатические представительства".

"Участники подчеркнули, что эти нападения не могут быть оправданы ни под каким предлогом и никоим образом", - говорится в документе.

Главы МИД также осудили нападения Израиля на Ливан и "подтвердили поддержку безопасности, стабильности и территориальной целостности Ливана".

Заявление было опубликовано от имени глав МИД, представляющих Азербайджан, Бахрейн, Египет, Иорданию, Кувейт, Ливан, Пакистан, Катар, Саудовскую Аравию, Сирию, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

Тем временем компания QatarEnergy сообщает, что "значительные пожары" вспыхнули на нескольких заводах по производству сжиженного природного газа (СПГ) после очередных иранских атак на промышленный город Рас-Лаффан. Это было "в дополнение к предыдущему нападению на промышленный город Рас-Лаффан в среду". В результате новых атак был нанесен "значительный дальнейший ущерб", группы экстренного реагирования были "развернуты немедленно", сообщений о жертвах не поступало.