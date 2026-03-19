Эр-Рияд намерен использовать все рычаги воздействия на Тегеран для прекращения иранских атак

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Терпение Эр-Рияда на фоне иранских атак на страны Персидского залива не безгранично, королевство готово применить экономические, политические и дипломатические меры воздействия, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд.

"Сейчас меня волнует только то, чтобы прекратились нападения на мою страну и на соседние страны, не участвующие в этом конфликте. Это все, что меня интересует. (...) Мы намерены использовать все имеющиеся у нас рычаги - политические, экономические, дипломатические - чтобы остановить эти атаки", - сказал Аль Сауд журналистам в Эр-Рияде, его слова приводит "Аль-Джазира".

Министр отметил, что терпение Саудовской Аравии "не безгранично", и страна оставляет за собой право ответить на действия Ирана, доверие к которому "подорвано". При этом утверждение Тегерана о связи подобных атак с присутствием американских военных баз, по мнению министра, является "неубедительным".

"Нападения Ирана на соседние страны преднамеренные, и то, что мы сейчас наблюдаем, это подтверждает. Я надеюсь, что они (...) вскоре пересмотрят свои действия и перестанут нападать на своих соседей", - добавил глава МИД.

В среду вечером в Эр-Рияде прошла встреча министров иностранных дел ряда арабских и исламских стран, на которой обсуждалась координация мер по укреплению безопасности и стабильности региона на фоне ситуации вокруг Ирана.

США и Израиль в конце февраля начали операцию против Ирана. В ответ Иран продолжает атаковать ракетами и беспилотниками Израиль, а также американские военные объекты в регионе.