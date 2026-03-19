Катар высылает из страны военного атташе и атташе по безопасности Ирана

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Катар объявил иранских военных атташе и атташе по безопасности "персонами нон грата" и приказал им покинуть страну в течение 24 часов.

"Как военный атташе, так и атташе по безопасности в посольстве, в дополнение к тем, кто работает в двух офисах атташе, являются персонами нон грата, и Катар просит их покинуть территорию государства в течение максимум 24 часов", - говорится в сообщении МИД Катара в соцсетях.

Министерство уточнило, что этот шаг был предпринят "в ответ на неоднократные нападения Ирана и вопиющую агрессию против государства Катар".

Ведомство предостерегло Иран от продолжения своего "враждебного подхода". В ином случае Катар пообещал ответить "таким образом, который обеспечит защиту его суверенитета, безопасности и национальных интересов".

Ранее компания QatarEnergy сообщила о пожаре в промышленной зоне в Рас-Лаффане после ракетной атаки.

Согласно сообщению компании, в среду вечером промышленная зона Рас-Лаффан подверглась ракетным ударам, к месту происшествия немедленно были направлены группы быстрого реагирования для локализации возникших пожаров, поскольку был нанесен существенный ущерб.

На данный момент информации о жертвах нет, отметили в компании.