Катар высылает из страны военного атташе и атташе по безопасности Ирана

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Катар объявил иранских военных атташе и атташе по безопасности "персонами нон грата" и приказал им покинуть страну в течение 24 часов.

В миреВ МИД Катара осудили иранский обстрел промзоны Рас-ЛаффанЧитать подробнее

"Как военный атташе, так и атташе по безопасности в посольстве, в дополнение к тем, кто работает в двух офисах атташе, являются персонами нон грата, и Катар просит их покинуть территорию государства в течение максимум 24 часов", - говорится в сообщении МИД Катара в соцсетях.

Министерство уточнило, что этот шаг был предпринят "в ответ на неоднократные нападения Ирана и вопиющую агрессию против государства Катар".

ЭкономикаТегеран пригрозил США и Израилю "неконтролируемыми последствиями" ударов по энергетике ИранаЧитать подробнее

Ведомство предостерегло Иран от продолжения своего "враждебного подхода". В ином случае Катар пообещал ответить "таким образом, который обеспечит защиту его суверенитета, безопасности и национальных интересов".

Ранее компания QatarEnergy сообщила о пожаре в промышленной зоне в Рас-Лаффане после ракетной атаки.

Согласно сообщению компании, в среду вечером промышленная зона Рас-Лаффан подверглась ракетным ударам, к месту происшествия немедленно были направлены группы быстрого реагирования для локализации возникших пожаров, поскольку был нанесен существенный ущерб.

На данный момент информации о жертвах нет, отметили в компании.

Хроника 28 февраля – 19 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Катар Иран военный атташе
В МИД РФ заявили, что позиция Москвы по украинскому регулированию не изменилась

 В МИД РФ заявили, что позиция Москвы по украинскому регулированию не изменилась

Катар высылает из страны военного атташе и атташе по безопасности Ирана

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75%

 ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75%

Что произошло за день: cреда, 18 марта

Новак заявил о крупнейшем энергокризисе в мире за последние 40 лет

 Новак заявил о крупнейшем энергокризисе в мире за последние 40 лет

Нацразведка США ожидает, что РФ продолжит совершенствовать ядерные арсеналы

В США заявили о разработке Россией оружия для противокосмической обороны

ЕС и Исландия заключили соглашение по безопасности и обороне

 ЕС и Исландия заключили соглашение по безопасности и обороне

В Нацразведке США считают, что РФ сохраняет превосходство в украинском конфликте

Трамп остановил действие "закона Джонса" на 60 дней, чтобы снизить цену перевозки нефти
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8720 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 863 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
