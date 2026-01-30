В Брюсселе заявили, что ЕС прорабатывает запрет на въезд в союз участникам СВО

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Страны ЕС стремятся коллективно усиливать давление на Россию из-за ситуации на Украине, и в этой связи рассматривается предложение о запрете въезда в союз участникам СВО, заявила Анитта Хиппер, представитель главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас.

"Это предложение, сделанное одним из государств-членов, было поддержано несколькими членами ЕС. Оно было выдвинуто в качестве дополнительной меры для увеличения давления на Россию (...). То есть мы рассматриваем все возможные меры", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Так она ответила на вопрос о том, что предпринимает ЕС в связи с озвученной Каллас накануне идеей запретить визы в страны Евросоюза демобилизованным военным, участвовавшим в СВО.

По словам Хиппер, это обсуждалось и было объявлено в рамках Совета ЕС на уровне глав МИД 29 января, и еще слишком рано, чтобы сообщать какие-либо подробности.

Глава европейской дипломатии после заседания в минувший четверг Совета ЕС по иностранным делам заявила, что многие в ЕС поддерживают идею запрета на въезд на территорию союза тех граждан России, кто участвовал в СВО.

"Мы предложили доработать эту идею, поскольку мы должны быть готовы к этому в случае прекращения огня или другого решения", - сказала Каллас.