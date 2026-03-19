ФБР начало расследование в отношении экс-главы контртеррористического центра США

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Федеральное бюро расследований ведет проверку в отношении бывшего директора Национального контртеррористического центра (НКЦ) США Джо Кента. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников телеканала, предметом расследования является предполагаемая утечка секретной информации. Источники утверждают, что проверка началась еще до отставки Кента, объявленной на этой неделе на фоне разногласий с администрацией президента Дональда Трампа по поводу военной кампании против Ирана. Расследование ведет уголовное подразделение ФБР, и оно продолжается "уже некоторое время", отмечает CBS.

Кент 17 марта сообщил о решении покинуть должность, заявив о несогласии с действиями американских властей в отношении Ирана. В письме президенту, опубликованном в социальной сети X, он отметил, что "не может с чистой совестью поддерживать продолжающуюся войну" и считает, что Иран не представлял неотвратимой угрозы США. По его словам, решение о начале военной операции было принято "под давлением со стороны Израиля и его влиятельного лобби".

Бывший глава НКЦ подчеркнул, что поддерживал ценности, которые Трамп продвигал в ходе избирательных кампаний 2016, 2020 и 2024 годов, однако, по его мнению, до июня 2025 года президент осознавал, что война на Ближнем Востоке является ловушкой для США.

В ФБР ситуацию официально не комментируют.