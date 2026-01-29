Страны Европы начали дискуссии о создании совместных сил ядерного сдерживания

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Государства Европы приступили к обсуждению идей на тему формирования совместных сил ядерного сдерживания, заявил в четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

"Идут переговоры. При этом они не противоречат разделению ответственности с США в ядерной сфере", - приводят западные СМИ слова Мерца.

Он отметил, что европейское ядерное сдерживание будет дополнять аналогичный вклад США. Мерц также разъяснил, что переговоры - на начальной стадии, никакое решение не предопределено. "Мы знаем, что нам нужно принять ряд стратегических решений, решений в сфере военной политики, но время еще не настало", - резюмировал канцлер.

В свой черед глава комитета бундестага по обороне Томас Ревекамп, представитель возглавляемого Мерцем Христианско-демократического союза (ХДС), заявил, что ФРГ располагает техническим потенциалом, который может помочь в разработке европейского ядерного оружия.

"У нас нет ракет или боеголовок, но у нас есть серьезное технологическое превосходство, которую мы можем пустить в дело для общей европейской инициативы", - сказал он.

Однако, напоминают СМИ, на данный момент ФРГ запрещено разрабатывать ядерное оружие по Договору об окончательном урегулировании в отношении Германии ("Договор "Два плюс четыре") от 1990 года.

Ранее в январе NBC со ссылкой на источники передавал, что в странах Европы прорабатывают варианты усиления собственных ядерных вооружений вместо того, чтобы продолжать полагаться на защиту США. В Европе обсуждают сразу нескольких вариантов действий: модернизацию французского ядерного оружия, перемещение самолетов ВВС Франции, способных нести ядерное оружие, за пределы страны; предоставление европейским странам, не располагающим ядерным оружием, технологий для его изготовления; усиление европейских войск на восточном фланге НАТО.