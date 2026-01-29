Поиск

Страны Европы начали дискуссии о создании совместных сил ядерного сдерживания

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Государства Европы приступили к обсуждению идей на тему формирования совместных сил ядерного сдерживания, заявил в четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

"Идут переговоры. При этом они не противоречат разделению ответственности с США в ядерной сфере", - приводят западные СМИ слова Мерца.

Он отметил, что европейское ядерное сдерживание будет дополнять аналогичный вклад США. Мерц также разъяснил, что переговоры - на начальной стадии, никакое решение не предопределено. "Мы знаем, что нам нужно принять ряд стратегических решений, решений в сфере военной политики, но время еще не настало", - резюмировал канцлер.

В свой черед глава комитета бундестага по обороне Томас Ревекамп, представитель возглавляемого Мерцем Христианско-демократического союза (ХДС), заявил, что ФРГ располагает техническим потенциалом, который может помочь в разработке европейского ядерного оружия.

"У нас нет ракет или боеголовок, но у нас есть серьезное технологическое превосходство, которую мы можем пустить в дело для общей европейской инициативы", - сказал он.

Однако, напоминают СМИ, на данный момент ФРГ запрещено разрабатывать ядерное оружие по Договору об окончательном урегулировании в отношении Германии ("Договор "Два плюс четыре") от 1990 года.

Ранее в январе NBC со ссылкой на источники передавал, что в странах Европы прорабатывают варианты усиления собственных ядерных вооружений вместо того, чтобы продолжать полагаться на защиту США. В Европе обсуждают сразу нескольких вариантов действий: модернизацию французского ядерного оружия, перемещение самолетов ВВС Франции, способных нести ядерное оружие, за пределы страны; предоставление европейским странам, не располагающим ядерным оружием, технологий для его изготовления; усиление европейских войск на восточном фланге НАТО.

США Фридрих Мерц Европа Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп сказал, что попросил Путина отказаться от ударов по Киеву на неделю

 Трамп сказал, что попросил Путина отказаться от ударов по Киеву на неделю

Каллас заявила, что в ЕС обсуждают идею о запрете на въезд участникам СВО

 Каллас заявила, что в ЕС обсуждают идею о запрете на въезд участникам СВО

ЕС ввел санкции в отношении российских журналистов и деятелей культуры

 ЕС ввел санкции в отношении российских журналистов и деятелей культуры

OpenAI ведет переговоры о привлечении около $40 млрд от Nvidia, Microsoft и Amazon

 OpenAI ведет переговоры о привлечении около $40 млрд от Nvidia, Microsoft и Amazon

"Росатом" предложил ОАЭ проекты строительства АЭС большой и малой мощности

ЕС примет санкции против Ирана в связи с подавлением протестов

Суверенный фонд Норвегии получил $247 млрд дохода в 2025 году

 Суверенный фонд Норвегии получил $247 млрд дохода в 2025 году

ВС Польши заметили в воздушном пространстве страны воздушные шары из Белоруссии

 ВС Польши заметили в воздушном пространстве страны воздушные шары из Белоруссии

Глава МИД Франции сообщил о продолжении работы ЕС над пакетом санкций против РФ
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8271 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 64 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });