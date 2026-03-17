Испания высвободит 11,5 млн баррелей нефти из стратегических запасов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Министр энергетики Испании Сара Аагесен объявила о решении высвободить 11,5 млн баррелей нефти из стратегических запасов в течение 90 дней, сообщает во вторник местная газета El Pais.

Министр энергетики отметила, что высвобождение пройдет в несколько этапов, первая фаза ожидается через 15 дней.

На прошлой неделе, согласно релизу министерства энергетики США, 32 страны-участницы Международного энергетического агентства (МЭА) "единогласно согласились с просьбой президента Трампа снизить цены на энергоносители путем скоординированного высвобождения 400 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из своих соответствующих резервов".



