В США из-за холодов десятки тысяч людей шестой день остаются без электричества

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - На восточное побережье США обрушилась непогода, жители нескольких штатов продолжают оставаться без электричества, сообщает в пятницу Associated Press (AP)

"Десятки тысяч людей в пятницу остаются шестой день без электричества, пока штаты Южная и Северная Каролина, а также Вирджиния готовятся к серьезной зимней буре, которая может принести больше снега", - пишет агентство.

AP ссылается на метеорологическую службу, которая сообщила, что арктический воздух, движущийся на юго-восток, вызовет и в дальнейшем резкое падение температур.

В частности, указывается, что холода ожидаются и в штате Теннеси в районе города Нэшвилл, где уже ранее многие дома оставались без электричества.

Всего, по данным AP, в пятницу утром оставались без электричества 230 тыс. домохозяйств. Подавляющее большинство их находятся в штатах Миссисипи и Теннеси.

По данным синоптиков, которые приводит агентство, сильные морозы в этих регионах сохранятся и в феврале.