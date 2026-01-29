Поиск

В Литве заявили об отсутствии реакции Белоруссии на жалобы о контрабанде

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Белоруссия не сотрудничает с Литвой в предотвращении контрабанды, заявил журналистам литовский министр внутренних дел Владислав Кондратович. Об этом сообщают литовские СМИ.

"У нас нет никаких контактов с белорусской стороной, и мы не получаем от них никакой информации, хотя мы неоднократно посылали сигналы о том, что с определенных точек запускаются воздушные шары, примите меры", - сказал глава МВД.

По его сведениям, "все лица, задержанные на данный момент по обвинению в контрабанде, являются гражданами Литвы".

Кондратович сообщил, что в Литве готовятся новые поправки к правовым актам для решения проблемы контрабанды.

Ранее МИД Литвы сообщил, что рассматривается возможность повторного закрытия литовско-белорусской границы в случае новых инцидентов с контрабандой "в целях защиты воздушного пространства, обеспечения безопасности гражданской авиации и контроля угроз национальной безопасности".

Отношения между Белоруссией и Литвой обострились в октябре 2025 года. Тогда на фоне активизации отправки метеозондов с контрабандными сигаретами в Литву (зонды мешали работе вильнюсского аэропорта) Вильнюс решил закрыть пункты пропуска на границе с Белоруссией до конца ноября.

После этого выяснилось, что в Белоруссии без возможности выехать в Литву остается множество грузовиков. Правительство Белоруссии сначала ограничило им возможность передвижения, а затем решило выпустить водителей, а автомобили оставить на спецстоянках. Литовское правительство для возвращения фур решило досрочно открыть границу, что было сделано в ночь на 20 ноября, но проблему это не решило. Минск требует переговоров на дипломатическом уровне, пока этот вопрос с Вильнюсом не улажен.

