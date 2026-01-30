Трамп заявил, что лишь в Иране знают о возможном крайнем сроке для заключения соглашения

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что только иранские власти представляют, есть ли крайний срок для договоренностей с Вашингтоном.

"Только Иран знает об этом, разумеется", - сказал Трамп в ответ на вопрос, ставил ли он какую-то четкую дату для заключения соглашения по ядерной программе.

Он отметил, что в отношении Ирана разворачивается "трудная" ситуация.

"Посмотрим, что произойдет. Я могу сказать, что Иран хочет заключить соглашение", - добавил президент.

В среду Трамп заявил, что американские военные готовы нанести более сокрушительный удар по Ирану, чем летом прошлого года, если Тегеран не договорится с Вашингтоном по ядерной программе. Госсекретарь США Марко Рубио не исключил, что Вашингтон может нанести превентивный удар по Ирану.

В Иране заявили о готовности ответить на любые действия со стороны США. В частности, в Корпусе стражей исламской революции подчеркнули, что у ВС Ирана есть планы действий на случай любых конфликтных сценариев. В пятницу глава иранского МИД Аббас Аракчи сказал, что Тегеран готов провести переговоры с США, но только в том случае, если эти контакты будут содержательными.