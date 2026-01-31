Поиск

Глава Минобороны Саудовской Аравии призвал Трампа к действиям против Ирана

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бен Салман заявил в ходе визита в США, что если президент США Дональд Трамп не выполнит угрозы в адрес Ирана, Тегеран станет сильнее, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, глава Минобороны Саудовской Аравии заявил в частном порядке на встрече в Вашингтоне, что, по его мнению, Трампу придется предпринять военные действия в отношении Ирана после того, как он угрожал этим в течение нескольких недель.

"Если этого не произойдет, это только придаст смелости режиму", - цитируют саудовского министра осведомленные источники портала.

Axios отмечает, что это противоречит публичным заявлениям Саудовской Аравии, предостерегающим от эскалации.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что только иранские власти представляют, есть ли крайний срок для договоренностей с Вашингтоном.

"Только Иран знает об этом, разумеется", - сказал Трамп в ответ на вопрос, ставил ли он какую-то четкую дату для заключения соглашения по ядерной программе.

