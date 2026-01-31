Поиск

ЕС поддерживает достигнутое соглашение сирийских властей с курдами

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Власти Евросоюза приветствуют заключенное 30 января соглашение правительства Сирии с возглавляемыми курдами Сирийскими демократическими силами (СДС) и заявляют о готовности поддержать его выполнение.

"Европейский союз приветствует достигнутое сегодня соглашение между сирийскими переходными властями и Сирийскими демократическими силами. Мы призываем все стороны выполнять его в духе доброй воли и компромисса", - говорится в опубликованном вечером в пятницу заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В документе подчеркивается, что "полное прекращение боевых действий необходимо для обеспечения гуманитарной помощи, защиты гражданского населения и возвращения внутренне перемещенных лиц".

В ЕС указывают на то, что стабильность на северо-востоке Сирии является "ключевым фактором успеха инклюзивного политического перехода в Сирии, защищающего права всех сирийцев".

"Мы призываем все стороны обеспечить безопасность лагерей и мест содержания под стражей и работать над предотвращением возрождения ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка - ИФ). Европейский союз готов поддержать выполнение соглашения", - отмечается в заявлении представителя ЕВС.

Агентство САНА в пятницу сообщило, что правительство Сирии заключило всеобъемлющее соглашение с возглавляемыми курдами СДС об их интеграции в вооруженные силы страны и прекращении огня.

Соглашение предусматривает, в частности, отвод сирийских вооруженных сил от линий боевого соприкосновения и допуск подконтрольных МВД сил безопасности в контролируемые курдами города Эль-Хасака и Эль-Камышлы.

Кроме того, планируется интеграция административных структур курдской автономии в общесирийские государственные структуры.

За последние две недели сирийские войска в ходе боев на севере страны против курдских ополченцев восстановили контроль Дамаска над большей частью территории СДС.

