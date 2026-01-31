Индийский министр заявил, что Оттава стремится заключить торговое соглашение с Дели

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил, что Канада всерьез настроена на заключение торгового соглашения с его страной.

"Они сильно заинтересованы в ускорении процесса. Мы работаем с ними над основами соглашения. Но нам нужно начинать с нуля", - сказал он изданию Hindustan Times.

По словам министра, не обязательно, что потенциальное соглашение с Канадой будет брать за пример торговые договоры Индии с Британией и ЕС.

Ранее на этой неделе канадский министр энергетики и природных ресурсов Тим Ходжсон заявил, что поставки энергоресурсов и важнейшего минерального сырья станут основой будущих торговых отношений между Канадой и Индией. Агентство Bloomberg тогда отмечало, что давление и пошлины США на канадские товары побудили Оттаву искать новые рынки сбыта, в том числе в КНР.

В свою очередь Гоял выразил надежду, что Европарламент уже в 2026 году ратифицирует соглашение о свободной торговле между ЕС и Индией. Как сообщалось, пока оно подписано символически, а для официального подписания необходимо завершить обязательные процедуры.

Также Гоял упомянул торговые переговоры Индии и США. "Я не думаю, что остались нерешенными какие-либо неприятные вопросы. Теперь мы можем подумать над тем, чтобы двигаться к развязке", - сказал министр.

Он уточнил, что стороны не ставили четких сроков для договоренностей.

Отношения США и Индии ухудшились после того, как 27 августа 2025 года вступили в силу 25-процентные пошлины на товары из Индии, введенные американским президентом Дональдом Трампом из-за закупок российской нефти. Таким образом, товары из Индии с 27 августа облагаются США пошлиной в 50% с учетом введенных ранее тарифов в 25% в рамках пересмотра Белым домом торговых соглашений со странами мира.