Военно-транспортные самолеты ВВС США увеличили количество рейсов на Ближний Восток

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Военно-транспортные самолеты ВВС США в последние дни интенсифицировали доставку грузов на базы в регион Ближнего Востока, следует из данных авиационных ресурсов Flightradar24 и ADS-B Exchange.

За минувшие двое суток было зафиксировано до 10 рейсов военно-транспортных самолетов с континентальной части США в зону ответственности американского Центрального командования на Ближнем Востоке (CENTCOM), в том числе тяжелых грузовых самолетов С-17А Globemaster III и C-5 Galaxy.

Кроме того, на Ближний Восток в значительном количестве продолжают прибывать американские самолеты-заправщики KC-135T Stratotanker. За последние двое суток в регион прибыло, по меньшей мере, девять воздушных танкеров.

Накануне сообщалось, что американская военно-морская группировка в зоне ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке достигла 11 боевых кораблей.