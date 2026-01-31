Поиск

Иран объявил о проведении военных учений с боевыми стрельбами в Ормузском проливе

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Иран в воскресенье начинает двухдневные военные учения в районе Ормузского пролива, в ходе которых будут проводиться боевые стрельбы, сообщил телеканал Al Jazeera.

О том, какие иранские силы и средства будут задействованы в учениях, которые охватят район Ормузского пролива и прилагающие зоны Персидского и Оманского заливов, Тегеран не сообщает.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) выступило с предупреждением иранским вооруженным силам, заявив, что не потерпит опасных маневров, таких как пролеты над американскими военными кораблями или приближение иранских скоростных катеров, идущих курсом на столкновение с ними.

"CENTCOM призывает Корпус стражей исламской революции провести объявленные военно-морские учения в безопасной, профессиональной манере, избегая ненужного риска для свободы судоходства в международном морском пространстве", - говорится в заявлении командования.

Как подчеркнули в CENTCOM, "любое небезопасное и непрофессиональное поведение вблизи американских войск, региональных партнеров или коммерческих судов увеличивает риск столкновения, эскалации и дестабилизации".

"Центральное командование США обеспечит безопасность американского персонала, кораблей и самолетов, действующих на Ближнем Востоке. Мы не потерпим небезопасных действий Корпуса стражей исламской революции, (...) когда намерения неясны или оружие направлено на американские силы", - сказано в сообщении.

