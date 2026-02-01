План ОПЕК+ на февраль предполагает снижение добычи нефти почти на 300 тыс. б/с к январю

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Общая квота стран ОПЕК+ на февраль с учетом компенсаций со стороны нарушителей соглашения составит 37,780 млн баррелей в сутки (б/с), что на 293 тыс. б/с меньше плана января, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных ОПЕК.

Снижение обусловлено главным образом увеличенным объемом компенсации ранее недосокращенной добычи со стороны Казахстана: с 280 тыс. б/с в январе до 570 тыс. б/с в феврале. Таким образом, производство нефти страны в феврале должно будет находиться на уровне 1 млн б/с против 1,29 млн б/с в предыдущем месяце.

Впрочем, в последнее время планы компенсаций меняются задним числом по итогам рассмотрения на заседаниях стран ОПЕК+. Так, 1 февраля состоится мониторинговый комитет ОПЕК+, а также заседание восьми министров стран альянса, которые добровольно сокращают нефтедобычу (сейчас меняются только их квоты).

Однако Казахстан за два минувших месяца испытал сокращение добычи из-за снижения экспортных возможностей через КТК, а также аварии на энергообъектах Тенгизского месторождения, вызвавшей приостановку добычи. Не исключено, что эти инциденты могут повлиять на изменение планов республики по добыче.

Квоты по добыче всех участников заморожены на уровне декабря на три первых месяца 2026 года. Так, план добычи нефти в Саудовской Аравии составит 10,103 млн б/с, в России - 9,574 млн б/с, в Кувейте - 2,58 млн б/с, в Алжире - 971 тыс. б/с. Для стран, которые также должны компенсировать сверхдобычу определены следующие объемы добычи на февраль: Ирак - 4,158 млн б/с, ОАЭ - 3,391 млн б/с, Оман - 807 тыс. б/с.

Министры всех стран ОПЕК+ еще в декабре 2024 года приняли решение о продлении квот, действовавших в 2024 году, на 2025 и 2026 годы, а затем подтверждали его в середине 2025 года. С тех пор меняются квоты только восьми стран, которые дополнительно добровольно сокращают добычу: Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

Эти государства имели два пакета ограничений - в 2,2 млн б/с и 1,65 млн б/с. Последний изначально действовал до конца 2026 года, но в сентябре, после того как ускоренно были возвращены на рынок ограничения в 2,2 млн б/с, "добровольцы" начали активно восстанавливать ограничения в 1,65 млн б/с: в октябре, ноябре и декабре - на 137 тыс. б/с каждый месяц, после чего взяли паузу на первый квартал 2026 года.

Ранее ОПЕК подчеркивала, что министры "восьмерки" намерены действовать гибко и в зависимости от ситуации на рынке готовы "частично или полностью" восстановить ограничения по добыче как в 1,65 млн б/с, так и уже полностью возвращенные на рынок ограничения в 2,2 млн б/с.