ЕС и Британия снижают потолок цен на российскую нефть до $44,1/баррель

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Потолок цен на нефть, который позволяет европейским компаниям участвовать в транспортировке российской нефти, с февраля снижается до $44,1 за баррель, аналогичный уровень установлен Великобританией с 31 января.

Это первый раз, когда Еврокомиссия использует автоматический механизм корректировки потолка цен на нефть из РФ. Долгое время, с момента принятия в 2022 году, он был установлен на уровне $60 за баррель - так решили участники "Коалиции ценового потолка" в составе стран G7 и Евросоюза.

В прошлом году Евросоюз и Великобритания решили понизить потолок, однако США к этой мере не присоединились.

ЕК сократила price cap в рамках 18-го пакета санкций, объявленного в июле 2025 года и ввела автоматический и динамический механизм для установления будущего потолка цен на нефть". "Новый механизм гарантирует, что потолок всегда будет на 15% ниже средней рыночной цены на нефть марки Urals за предыдущий отчетный период (22 недели)", - сообщала ЕК.

Начиная с 15 января, старые контракты, заключенные в рамках предыдущего потолка цен, могут исполняться в течение 90 дней.