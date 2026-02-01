Иранский беспилотник провел разведку над Оманским заливом

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Иранский разведывательный беспилотник в воскресенье провел длительный полет над Оманским заливом, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

Полет осуществлялся на фоне начавшихся в воскресенье иранских двухдневных военных учений в районе Ормузского пролива и прилагающих зон Персидского и Оманского заливов, в ходе которых должны проводиться боевые стрельбы.

Тем временем накануне Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) выступило с предупреждением иранским вооруженным силам, заявив, что не потерпит опасных маневров, таких как пролеты над американскими военными кораблями или приближение иранских скоростных катеров, идущих курсом на столкновение с ними.

"Мы не потерпим небезопасных действий Корпуса стражей исламской революции, (...) когда намерения неясны или оружие направлено на американские силы", - говорится в заявлении.

"Любое небезопасное и непрофессиональное поведение вблизи американских войск, региональных партнеров или коммерческих судов увеличивает риск столкновения, эскалации и дестабилизации", - подчеркнули в CENTCOM.

По сообщению командования, в настоящее время американский авианосец USS Abraham Lincoln проводит "рутинные полетные операции" в районе Аравийского моря. На его борту базируются три эскадрильи истребителей F/A-18E Super Hornet и одна эскадрилья истребителей пятого поколения F-35C Lightning II.

В состав авианосной ударной группы входят эсминцы USS Spruance, USS Michael Murphy и USS Frank Petersen, которые оснащены крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.