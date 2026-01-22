Ученые сообщили о завершении первой сильной магнитной бури 2026 года

Фото: Stefan Sauer/picture alliance via Getty Images

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Длившаяся на Земле более двух суток магнитная буря завершилась, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН в четверг.

"Завершилась первая сильная магнитная буря 2026 года, которая стала одновременно одним из самых крупных событий XXI века", - говорится в сообщении.

Отмечается, что геомагнитные индексы стабилизировались на уровне Kp=3-4 - слабовозмущенный уровень магнитосферы.

"Солнце вернулось к обычному режиму и находится сейчас в состоянии умеренной активности", - сообщили ученые.

По данным лаборатории, в ближайшие дни возможны вспышки и новые умеренные магнитные бури.

19 января ученые зафиксировали самое сильное протонное событие в текущем солнечном цикле. Сообщалось, что протоны, выброшенные после вспышки класса Х на Солнце, достигли орбиты Земли и увеличили радиационную нагрузку на космические аппараты.

В лаборатории заявляли, что в ночь на 20 января на Земле началась магнитная буря уровня G4 по пятибалльной шкале.