Поиск

Ученые сообщили о завершении первой сильной магнитной бури 2026 года

Ученые сообщили о завершении первой сильной магнитной бури 2026 года
Фото: Stefan Sauer/picture alliance via Getty Images

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Длившаяся на Земле более двух суток магнитная буря завершилась, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН в четверг.

"Завершилась первая сильная магнитная буря 2026 года, которая стала одновременно одним из самых крупных событий XXI века", - говорится в сообщении.

В РоссииУченые сообщили о завершении в окрестностях Земли самого сильного радиационного шторма XXI векаЧитать подробнее

Отмечается, что геомагнитные индексы стабилизировались на уровне Kp=3-4 - слабовозмущенный уровень магнитосферы.

"Солнце вернулось к обычному режиму и находится сейчас в состоянии умеренной активности", - сообщили ученые.

По данным лаборатории, в ближайшие дни возможны вспышки и новые умеренные магнитные бури.

19 января ученые зафиксировали самое сильное протонное событие в текущем солнечном цикле. Сообщалось, что протоны, выброшенные после вспышки класса Х на Солнце, достигли орбиты Земли и увеличили радиационную нагрузку на космические аппараты.

В лаборатории заявляли, что в ночь на 20 января на Земле началась магнитная буря уровня G4 по пятибалльной шкале.

РАН Земля Солнце
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Nvidia уверен, что ИИ ликвидирует технологический разрыв между странами

 Глава Nvidia уверен, что ИИ ликвидирует технологический разрыв между странами

НАТО пока не собирается проводить учения в Гренландии и разворачивать там полноценную миссию

Ученые сообщили о завершении первой сильной магнитной бури 2026 года

 Ученые сообщили о завершении первой сильной магнитной бури 2026 года

Уиткофф заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта на финальном этапе

 Уиткофф заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта на финальном этапе

О чем умолчал Трамп в своей речи в Давосе

 О чем умолчал Трамп в своей речи в Давосе

Что случилось этой ночью: четверг, 22 января

США планируют сменить власть на Кубе до конца года

ЕС приветствует отказ Трампа от введения дополнительных пошлин

 ЕС приветствует отказ Трампа от введения дополнительных пошлин

Трое палестинских журналистов погибли при ударе по сектору Газа

Соглашение по Гренландии будет включать строительство системы ПРО "Золотой купол"
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8222 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 54 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });