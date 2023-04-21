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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

В Германии проходит восьмичасовая забастовка работников транспорта

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Германии в пятницу проходит восьмичасовая забастовка работников транспорта, которые требуют повышения зарплат, сообщает АР. Бастуют железнодорожники и четыре крупнейших аэропорта страны.

Забастовку железнодорожников организовал профсоюз EVG. Он призвал не работать с 03:00 до 11:00 (с 04:00 до 12:00 по Москве) 21 апреля. После этого железнодорожный оператор Deutsche Bahn сообщил об отмене всех поездов дальнего следования в период с 03:00 до 13:00, а также об отмене большинства региональных рейсов.

В EVG требуют повышения зарплаты на 12% для членов профсоюза, а в Deutsche Bahn назвали забастовки "бесполезными и ненужными", заявив, что EVG проводит их из-за соперничества с другим профсоюзом.

Профсоюз ver.di, добиваясь повышения зарплат на 10,5%, организовал в четверг и пятницу забастовки в аэропортах Дюссельдорфа, Кёльна/Бонна и Гамбурга, что привело к отменам или переносам рейсов. В пятницу отменил все вылеты и аэропорт Штутгарта.

В марте в Германии уже проходила стачка, которая привела к серьезным сбоям в работе железных дорог и аэропортов. Тогда в ver.di заявили, что призывали 120 тысяч человек выйти на забастовку, а в EVG - 230 тысяч человек.

Германия Deutsche Bahn EVG ver.di
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