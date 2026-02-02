Выборы в палестинский парламент запланированы на 1 ноября

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас своим указом назначил выборы в палестинский парламент на 1 ноября 2026 и призвал всех палестинцев, в том числе находящихся за границей, участвовать в них, передает агентство WAFA.

Предполагается, что выборы будут проводиться везде, где это возможно, как в Палестине, так и за ее пределами, чтобы обеспечить максимально широкое участие палестинцев. Организаторы выборов будут добиваться справедливого представительства в законодательном органе всех слоев населения, включая женщин, молодежь и палестинские общины за рубежом.

Кроме того, Аббас установил 14 мая 2026 года датой проведения конференции Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ), которое он возглавляет.