Поиск

Выборы в палестинский парламент запланированы на 1 ноября

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас своим указом назначил выборы в палестинский парламент на 1 ноября 2026 и призвал всех палестинцев, в том числе находящихся за границей, участвовать в них, передает агентство WAFA.

Предполагается, что выборы будут проводиться везде, где это возможно, как в Палестине, так и за ее пределами, чтобы обеспечить максимально широкое участие палестинцев. Организаторы выборов будут добиваться справедливого представительства в законодательном органе всех слоев населения, включая женщин, молодежь и палестинские общины за рубежом.

Кроме того, Аббас установил 14 мая 2026 года датой проведения конференции Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ), которое он возглавляет.

Махмуд Аббас Палестина ПНА ФАТХ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Венгрия подала иск в Суд ЕС из-за запрета на импорт российских энергоносителей

 Венгрия подала иск в Суд ЕС из-за запрета на импорт российских энергоносителей

Британский МИД отзывает аккредитацию у российского дипломата

Brent подешевела почти на 5% до $65,95 за баррель

Иран ждет ближайшие дни дипломатических успехов в отношениях с США

На Солнце минувшей ночью произошла супервспышка

Brent подешевела до $66,01 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 февраля

Муниципальный транспорт в крупных городах Германии остановится из-за забастовок

 Муниципальный транспорт в крупных городах Германии остановится из-за забастовок

США направили на Ближний Восток группы истребителей F-35A и самолетов РЭБ

 США направили на Ближний Восток группы истребителей F-35A и самолетов РЭБ

Axios пишет, что Вашингтон дал знать Тегерану, что согласен на переговоры

 Axios пишет, что Вашингтон дал знать Тегерану, что согласен на переговоры
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });