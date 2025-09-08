Поиск

Минфины Казахстана и России обсуждают финансирование первой АЭС в Казахстане

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Министерства финансов Казахстана и России продолжают переговоры по финансированию строительства первой АЭС в Казахстане, сообщил журналистам глава агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев

"Сейчас продуктивные переговоры ведутся между минфинами двух государств по получению межгоскредита, у нас ожидания очень продуктивные", - сказал он и добавил, что проектные работы на площадке Улкен продолжатся не менее двух лет.

"Исходя из международной практики, как вы знаете, по площадке Улкен уже начались проектно-изыскательские работы, в соответствии со стандартом не менее двух лет они проводятся. Делается корректировка проектно-сметной документации, потом она должна пройти государственную экспертизу, получить допуск для начала строительства. То есть, не менее двух лет (будут проводится изыскательские работы - ИФ)", - отметил он.

Саткалиев также сообщил, что Казахстан продолжает переговоры с китайской стороной по вопросу строительства еще двух АЭС, соглашения еще не заключены.

"Еще окончательной договоренности не достигнуто. Необходимо пройти весь этап коммерческих переговоров. Правительство должно определить площадку строительства, сделать расчеты, понять условия финансирования", - отметил министр.

Всего в рамках проекта ядерного кластера в Казахстане предполагается построить три АЭС. В правительстве заявляли, что вторую и третью АЭС может построить китайская China National Nuclear Corporation (CNNC).

Первую АЭС близ озера Балхаш построит "Росатом", сотрудники госкорпорации 8 августа 2025 года приступили к бурению первой разведочной скважины и отбору проб грунта на месте будущего строительства первой атомной электростанции в Казахстане близ села Улкен Алма-атинской области.

"Росатом" подписал с Казахстаном "дорожную карту" строительства двух атомных энергоблоков ВВЭР-1200. Строительство станции займет ориентировочно 11 лет, и может быть завершено в 2035-2036 годах. Для строительства станции прорабатывается вопрос привлечения государственного экспортного финансирования за счет России.


