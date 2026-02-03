Поиск

Премьер Ливана заявил, что не позволит втянуть страну в конфликт

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Ливана Наваф Салам заявил, что приложит все усилия с целью избежать участия страны в новом вооруженное конфликте.

"Мы никогда не позволим никому втянуть страну в новую авантюру", - приводят региональные СМИ его слова, сказанные на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

Так премьер прокомментировал заявления, сделанные на прошлой неделе лидером движения "Хезболлы" Наимом Касемом о том, что любое нападение на Иран будет считать нападением на само движение.

Салам также заявил, что решение "Хезболлы" вступить в конфликт в секторе Газа в поддержку движения ХАМАС имело "очень серьезные" последствия для Ливана.

Премьер Ливана подчеркнул, что правительство страны по-прежнему привержено проведению реформ и восстановлению полного государственного суверенитета. По его словам, реформы помогут восстановить международное доверие к Ливану и его экономике в тот момент, когда страна добивается внешней поддержки и инвестиций после многих лет экономического кризиса.

Ранее Касем заявил, что "Хезболла" станет жертвой "любой потенциальной агрессии", но готово защитить себя. Он подчеркнул, что возможная атака на Иран "воспламенит весь регион", и обвинил США в желании не просто одержать верх над Ираном, а добиться глобального доминирования.

В ноябре 2024 года Израиль и "Хезболла" заключили перемирие, которое предусматривает, что движение не будет предпринимать попыток восстановления инфраструктуры, которую можно было бы использовать для нападений на Израиль. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) оставляет за собой право наносить удары по бойцам "Хезболлы", если решит, что те представляют угрозу для безопасности Израиля. Позднее поступали сообщения как об обстрелах Израиля с ливанской территории, так и неоднократных ударах ЦАХАЛ по югу Ливана.

