В "Хезболле" считают, что ей не удастся остаться в стороне при нападении на Иран

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Лидер "Хезболлы" Наим Касем в понедельник заявил, что любая атака на Иран затронет и это ливанское движение, но оно готово дать отпор.

"Мы станем целью любой потенциальной агрессии, и мы настроены на то, чтобы защитить себя", - приводит телеканал "Аль-Арабийя" слова Касема из телевизионного обращения к сторонникам.

При этом он заверил, что "Хезболла" выберет время, когда оно будет действовать. Касем отметил, что движение не является нейтральной стороной.

Он подчеркнул, что возможная атака на Иран "воспламенит весь регион", и обвинил США в желании не просто одержать верх над Ираном, а добиться глобального доминирования.

В ноябре 2024 года Израиль и "Хезболла" заключили перемирие, которое предусматривает, что движение не будет предпринимать попыток восстановления инфраструктуры, которую можно было бы использовать для нападений на Израиль. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) оставляет за собой право наносить удары по бойцам "Хезболлы", если решит, что те представляют угрозу для безопасности Израиля. Позднее поступали сообщения как об обстрелах Израиля с ливанской территории, так и неоднократных ударах ЦАХАЛ по югу Ливана.

Между тем, на прошлой неделе издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники передавало, что президент США Дональд Трамп не отказался от возможности задействовать военную силу в отношении Ирана. На подходе к Ближнему Востоку находится авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln.