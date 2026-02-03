Axios узнал о требовании Ирана изменить место и формат переговоров с США

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Тегеран выступил с требованием изменить место проведения и формат переговоров с Вашингтоном в пятницу, сообщает во вторник портал Axios со ссылкой на источники.

Так, согласно двум осведомленным источникам, Иран хочет перенести встречу из Стамбула в Оман.

Кроме того, иранская сторона выступает за двусторонние переговоры с США, без участия ряда мусульманских стран.

По информации Axios, глава МИД Ирана Аббас Аракчи во вторник провел телефонные разговоры со своими коллегами из Омана и Турции, а также - с премьером Катара.

Ранее Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Аракчи проведут в пятницу встречу в Стамбуле для обсуждения ядерной программы Тегерана.