Президент Ирана заявил, что поручил МИД вести переговоры с США

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Масуд Пезешкиан заявил, что поручил МИД страны вести переговоры с США на равноправных условиях

"Я поручил своему министру иностранных дел (Аббасу Аракчи - ИФ), при наличии соответствующих условий, свободных от угроз и необоснованных ожиданий, вести справедливые и равноправные переговоры, руководствуясь принципами достоинства, благоразумия и целесообразности", - написал он во вторник в соцсети X.

Пезешкиан добавил, что такое решение он принял "с учетом просьбы дружественных стран в регионе отреагировать на предложение президента США о проведении переговоров".

"Эти переговоры будут идти с учетом наших национальных интересов", - подчеркнул Пезешкиан.

Ранее советник руководителя Исламской Республики Иран Али Шамхани заявил, что прямые переговоры Ирана и США по ядерному вопросу возможны, но перед этим стороны должны достигнуть взаимопонимания в рамках непрямых контактов.

"Им будут предшествовать непрямые переговоры. Если будет достигнуто понимание, и если оно сформируется быстро, ситуация может перейти к прямым переговорам", - сказал Шамхани во вторник в интервью телеканалу Al Mayadeen.

Он добавил, что переговоры будут касаться только ядерного вопроса, это условие Ирана.

"Если переговоры начнутся в соответствии с условиями, о которых я упомянул (...), то, конечно, есть возможность прямых и непрямых встреч с американской стороной", - сказал Шамхани по поводу возможных встреч официальных лиц США и Ирана в Турции.

Ранее портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи в пятницу обсудят ядерную программу Тегерана на встрече в Стамбуле.

Иран и США уже провели пять раундов переговоров. Шестой раунд пока не состоялся, поскольку в июне 2025 года Израиль, а затем и США нанесли удары по Ирану.