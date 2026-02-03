Поиск

Президент Ирана заявил, что поручил МИД вести переговоры с США

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Масуд Пезешкиан заявил, что поручил МИД страны вести переговоры с США на равноправных условиях

"Я поручил своему министру иностранных дел (Аббасу Аракчи - ИФ), при наличии соответствующих условий, свободных от угроз и необоснованных ожиданий, вести справедливые и равноправные переговоры, руководствуясь принципами достоинства, благоразумия и целесообразности", - написал он во вторник в соцсети X.

Пезешкиан добавил, что такое решение он принял "с учетом просьбы дружественных стран в регионе отреагировать на предложение президента США о проведении переговоров".

"Эти переговоры будут идти с учетом наших национальных интересов", - подчеркнул Пезешкиан.

Ранее советник руководителя Исламской Республики Иран Али Шамхани заявил, что прямые переговоры Ирана и США по ядерному вопросу возможны, но перед этим стороны должны достигнуть взаимопонимания в рамках непрямых контактов.

"Им будут предшествовать непрямые переговоры. Если будет достигнуто понимание, и если оно сформируется быстро, ситуация может перейти к прямым переговорам", - сказал Шамхани во вторник в интервью телеканалу Al Mayadeen.

Он добавил, что переговоры будут касаться только ядерного вопроса, это условие Ирана.

"Если переговоры начнутся в соответствии с условиями, о которых я упомянул (...), то, конечно, есть возможность прямых и непрямых встреч с американской стороной", - сказал Шамхани по поводу возможных встреч официальных лиц США и Ирана в Турции.

Ранее портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи в пятницу обсудят ядерную программу Тегерана на встрече в Стамбуле.

Иран и США уже провели пять раундов переговоров. Шестой раунд пока не состоялся, поскольку в июне 2025 года Израиль, а затем и США нанесли удары по Ирану.

Иран Масуд Пезешкиан США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent подешевела до $65,91 за баррель

 Нефть Brent подешевела до $65,91 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 3 февраля

Уолл-стрит завершила торги понедельника ростом

 Уолл-стрит завершила торги понедельника ростом

США сформируют свой стратегический резерв полезных ископаемых

 США сформируют свой стратегический резерв полезных ископаемых

Маск заявил об объединении компаний xAI и SpaceX

 Маск заявил об объединении компаний xAI и SpaceX

Тегеран может снизить обогащение урана до 20%

NASA удалось завершить заправку лунной ракеты после устранения утечки водорода

Иранский беспилотник провел разведку в районе нахождения авианосца ВМС США в Аравийском море

 Иранский беспилотник провел разведку в районе нахождения авианосца ВМС США в Аравийском море

Трамп вновь заявил, что никогда не был на острове Эпштейна

Трамп объявил о торговом соглашении с Индией

 Трамп объявил о торговом соглашении с Индией
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8302 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 255 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });