Президент Колумбии обсудил с Трампом борьбу с наркотиками и помощь Венесуэле

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом завершилась позитивно, и они увидели новый путь в отношениях двух стран.

"(Трамп - ИФ) не изменил своего мнения по многим вопросам, и я тоже. Но как вы заключаете соглашение? Соглашение заключается не между близнецами. Соглашение заключается между противниками, которые могут найти путь к человеческому братству, и это может быть сделано за несколько дней", - заявил Петро на пресс-конференции по итогам встречи.

По его словам, они обсудили целый ряд вопросов, начиная от борьбы с наркотиками и заканчивая оказанием помощи соседней Венесуэле в восстановлении экономики.

"Мы рассматривали вопрос о том, как оживить Венесуэлу, не просто выразив наши соболезнования в связи с тем, что произошло, (...) но и о том, как Венесуэла могла бы возродиться с помощью Колумбии. (...) И какова там роль Соединенных Штатов", - сказал президент Колумбии.

Петро уточнил, что они, в частности, обсудили укрепление экономики вблизи границ Колумбии с Венесуэлой и Эквадором для борьбы с потоком наркотиков в этих районах.

При этом он отрицал, что просил Трампа исключить его из списка особо опасных граждан, составленного правительством США, известного как "список Клинтона", который ввел против него экономические санкции.

"Это меня не сильно беспокоит", - заявил колумбийский лидер.

Однако, по его словам, он сказал Трампу, что переговоры между ними должны вестись как между "свободными" людьми, а не теми, кто действует в условиях, которые он назвал "шантажом".

В свою очередь президент США также был доволен встречей.

"Мы очень хорошо ладили", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете после встречи с Петро.

Он заявил, что они пришли к соглашению об усилиях по борьбе с наркотиками и что две страны "работают над этим".

Трамп также сказал, что колумбийцы хотят, чтобы США боролись с партизанскими группировками в Венесуэле.

"Мы будем бороться. Мы очень хорошо ладим с руководством Венесуэлы", - отметил президент США.

Отношения между Трампом и Петро в последние месяцы были напряженными. Колумбийский лидер часто выступал с критикой действий американского коллеги. Трамп обвинял Петро в де-факто участии в поставках наркотиков из Колумбии в США.

После недавней операции по задержанию в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро Трамп предупредил, что и президенту Колумбии теперь следует проявлять осторожность.