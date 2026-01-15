Президент Колумбии посетит Вашингтон 3 февраля

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент Колумбии Густаво Петро 3 февраля посетит США, где проведет встречу с американским лидером Дональдом Трампом для обсуждения двусторонних отношений, сообщают западные СМИ.

Петро объявил о своих планах в ходе заседания кабинета министров. По его словам, встреча стала возможной благодаря телефонному разговору между двумя лидерами на прошлой неделе.

Президент Колумбии отметил, что обсудит с Трампом напряженность в отношениях между двумя странами, в частности, вопросы, связанные с наркоторговлей.

Ранее Петро заявлял, что Трамп пригласил его на встречу в Белом доме, однако тогда дата поездки не называлась. Трамп говорил, что примет колумбийского президента на первой неделе февраля.

Отношения между Трампом и Петро в последние месяцы были напряженными. Колумбийский лидер часто выступал с критикой действий американского коллеги. Трамп, в свою очередь, обвинял Петро в де-факто участии в поставках наркотиков из Колумбии в США.

После недавней операции по задержанию в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро Трамп предупредил, что и президенту Колумбии теперь следует проявлять осторожность.