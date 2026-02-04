Поиск

Источники Politico ждут большей результативности от нового раунда переговоров в Абу-Даби

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры России, США и Украины на данном этапе могут принести больше результатов, чем считают многие, пишет Politico со ссылкой на американские и украинские источники, знакомые с ходом обсуждений.

По оценке некоторых из них, есть указания на то, что нынешние переговоры могут быть более многообещающими, чем в значительной степени считается, и что в действительности обе стороны проявляют более конструктивный подход.

Трехсторонняя рабочая группа Россия-США-Украина по вопросам безопасности, как ожидается, проведет 4 февраля встречу в Абу-Даби, консультации могут продолжиться и 5 февраля..

Состав российской делегации останется тем же, что и на предыдущей встрече, возглавлять ее будет начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС Игорь Костюков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби состоялись 23-24 января. Портал Axios со ссылкой на неназванные американские официальные лица передавал, что переговоры США, России и Украины в Абу-Даби прошли хорошо, стороны обсудили все спорные вопросы. По информации собеседника портала, делегации обсудили тему Донбасса, ЗАЭС, меры по деэскалации, которые потребуются после завершения конфликта.

