Самолет Уиткоффа прибыл в Абу-Даби, где пройдут переговоры по Украине

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник президента США Стив Уиткофф, прибыл в Абу-Даби, где ожидается очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию.

Как следует из данных сервиса Flightradar24, дальнемагистральный бизнес-джет Bombardier Global 7500, прилетевший из Тель-Авива, совершил посадку в аэропорту Al Bateen Executive Airport.

На борту самолета может находиться Уиткофф, сообщили в авиационных службах.

Согласно данным Flightradar24, самолет Ил-62, на котором может находиться российская делегация, прилетел в ОАЭ в ночь на среду.

Ожидается, что в Абу-Даби состоится очередной раунд переговоров, посвященных вопросам украинского урегулирования.

Ранее сообщалось, что трехсторонняя рабочая группа РФ-США-Украина по вопросам безопасности проведет в среду заседание в Абу-Даби, консультации могут продолжиться и в четверг.

Состав российской делегации останется тем же, что и на предыдущей встрече, возглавлять ее будет начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Первый раунд трехсторонних переговоров РФ-США-Украина в Абу-Даби прошел 23-24 января.


