Ереван заинтересован в вовлеченности Евросоюза в проекте "Маршрут Трампа"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Армения заинтересована в вовлеченности Евросоюза в проекте "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP), заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на дискуссии "Армения и мир на стыке рисков и возможностей" с участием послов США и стран ЕС.

"Вчера в Вашингтоне был сделан еще один важный шаг на пути к институционализации мира между Арменией и Азербайджаном и практической реализации проекта TRIPP, по поводу чего я всех нас поздравляю. Очевидно, что сейчас в наш регион будут направлены большие инвестиции и большие деньги. Это хорошая новость", - сказал он.

По словам Пашиняна, участие США в проекте уже определено, "и необходимо с нашими партерами из ЕС детально обсудить также формат вовлеченности Евросоюза и конкретные проекты". "Мы заинтересованы в этом", - сказал премьер Армении.

Ранее в Вашингтоне глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио, что Россия может иметь возможности сотрудничества с проектом TRIPP, но ее непосредственное участие не обсуждается.

Армения и США договорились о создании совместного предприятия по развитию транспортных путей в Армении в рамках реализации проекта TRIPP.

Компания TRIPP Development займется обеспечением развития и внедрения инфраструктуры TRIPP, при этом контролироваться она будет США. В "дорожной карте" проекта, опубликованной американским внешнеполитическим ведомством, уточняется, что Армения намерена предложить США долю в компании в размере 74%, а за собой оставить 26%.

Ожидается, что соглашение будет продлено еще на 50 лет с предоставлением правительству Армении дополнительного акционерного капитала, в результате чего его доля достигнет 49%.

Госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил, что TRIPP "открывает Армению для бизнеса и позволяет ей экономически процветать, но делает это таким образом, чтобы никоим образом не ущемлять суверенитет Армении".

Проект "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP) свяжет Азербайджан с Нахичеванью через территорию Армении по дороге в 42 км на юге республики.

8 августа в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой отмечается, что Ереван будет работать с Вашингтоном и некоторыми третьими сторонами над выработкой рамок проекта транспортной связанности TRIPP на армянской территории. В рамках реализации проекта предполагается строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры.

Армения Азербайджан Арарат Мирзоян Евросоюз Марко Рубио Никол Пашинян США
